La petrolera YPF cerró el tercer trimestre de 2025 con un incremento del 21% en sus ganancias, alcanzando los 1357 millones de dólares en concepto de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). El resultado fue impulsado por el aumento en la producción de shale oil y una reducción cercana al 30% en los costos de extracción, en el marco de su estrategia de desarrollo no convencional en Vaca Muerta y la continuidad del Plan 4x4.

Ads

Durante este período, la compañía alcanzó una producción de 170.000 barriles diarios, lo que representa un crecimiento interanual del 43%, incluso tras la venta del 49% de su participación en el bloque Aguada del Chañar. En octubre, la producción continuó en ascenso y llegó a los 190.000 barriles diarios, superando de forma anticipada la meta prevista para fin de año.

YPF destacó que el shale oil ya representa el 70% de su producción total de petróleo, lo que permitió compensar la salida progresiva de campos maduros. “Esta estrategia, que combina el aumento de la producción shale y la salida de los campos maduros, permitió mejorar los costos y el EBITDA en aproximadamente 1300 millones de dólares anuales respecto de hace dos años”, señaló la compañía.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a los hitos operativos, la empresa completó el pozo más largo perforado hasta la fecha en Vaca Muerta, con una extensión total de 8200 metros. Asimismo, a comienzos de octubre, logró perforar un pozo de casi 6000 metros en tan solo 11 días, reflejando avances en la velocidad de ejecución y en la implementación de procesos de automatización y estandarización.

Las inversiones totales del trimestre ascendieron a 1017 millones de dólares, de los cuales el 70% se destinó a proyectos vinculados al desarrollo de recursos no convencionales. Este enfoque, según destacó la compañía, contribuyó significativamente a la reducción de costos y al sostenimiento del crecimiento productivo.

Ads

Por otro lado, la actividad de refinación también mostró una evolución positiva. Las ventas de combustibles aumentaron un 3% respecto del trimestre anterior y las refinerías alcanzaron el mayor nivel de procesamiento de los últimos 15 años, consolidando la integración entre el segmento de upstream y el negocio de refinación y comercialización.

Fuente: con información de Noticias Argentinas