La medida fue confirmada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que se implementará un “buffer” o amortiguador de precios que evitará trasladar de manera directa las variaciones del barril de crudo al surtidor.

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El mecanismo consiste en desacoplar temporalmente los precios locales de las fluctuaciones del petróleo Brent, que en las últimas semanas mostró alta volatilidad debido al conflicto en Medio Oriente.

Según detalló Marín, la decisión apunta a “mantener aproximadamente estables los precios” durante este período, aunque aclaró que no se trata de un congelamiento ni de un esquema de subsidios.

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En términos técnicos, el “buffer” funciona como un colchón que absorbe las variaciones externas y las distribuye en el tiempo, evitando ajustes bruscos para el consumidor final.

Uno de los principales motivos detrás de la medida es la caída en la demanda registrada en las últimas semanas. De acuerdo con la compañía, el consumo de combustibles comenzó a mostrar signos de elasticidad, es decir, una mayor sensibilidad frente a los aumentos de precios.

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“Decidimos crear un buffer para que el consumo no baje”, sostuvo el titular de YPF, al advertir que el encarecimiento del combustible ya estaba impactando en el comportamiento de los usuarios, especialmente en el interior del país.

La iniciativa se enmarca en un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas que impulsaron el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

Este incremento presiona sobre los costos de producción y, en condiciones normales, se traslada de manera casi inmediata a los precios en surtidor. Sin embargo, la petrolera decidió absorber temporalmente ese impacto para evitar un traslado directo al consumidor y contener la inflación.

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Desde la empresa aclararon que la medida solo cubrirá las variaciones vinculadas al precio internacional del crudo. En cambio, otros factores que componen el precio final, como impuestos o tipo de cambio, podrían seguir impactando en los valores.

Asimismo, se trata de una política transitoria. Una vez finalizado el período de 45 días, los precios podrían ajustarse en función de la evolución de las variables económicas y energéticas.