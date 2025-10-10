YPF firmó un acuerdo con la empresa italiana Eni para avanzar en el desarrollo de un proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta. Este convenio, rubricado entre los CEO’s de ambas compañías y el presidente Javier Milei, contempla la producción inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con exportaciones desde la costa de Río Negro. La iniciativa, estimada en hasta US$ 20.000 millones, posiciona a Argentina como un actor clave en el mercado global de energía.

“Este acuerdo marca un paso decisivo en la transformación energética de Argentina. Junto a Eni, compañía que elegimos por su sólida trayectoria internacional en GNL, estamos impulsando un proyecto que no sólo potenciará las exportaciones, sino que posicionará al país como un actor relevante en el mercado global de GNL. La escala, la tecnología y el impacto económico de esta iniciativa reflejan el compromiso de YPF con la integración internacional”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El Technical FID, etapa clave del proyecto, incluye la adjudicación de diseños de ingeniería para unidades flotantes de licuefacción, plantas de tratamiento de gas y un gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina. Según el comunicado de YPF, esta fase podría generar exportaciones anuales de GNL y líquidos asociados por US$ 14.000 millones.

Además, ambas empresas prevén invitar a otras líderes del sector global de GNL para sumarse, consolidando a Argentina como proveedor confiable y competitivo de energía a escala internacional.

El CEO de Eni, Claudio Descalzi, expresó: “Estamos orgullosos de haber sido elegidos para un proyecto tan importante y de contribuir al desarrollo del GNL argentino, que representará una fuente significativa de suministro para los mercados internacionales”. Y agregó: “La experiencia específica y distintiva que hemos desarrollado en los proyectos FLNG en el Congo y Mozambique nos convierte en el socio ideal para llevar a cabo este tipo de proyectos”.

El proyecto Argentina LNG podría expandirse a 18 millones de toneladas anuales de GNL, generando exportaciones por hasta US$ 20.000 millones en base a precios de mercado esperados. Esto representaría la mayor inversión privada en la historia del país y uno de los desarrollos energéticos más significativos de América Latina.

“De esta manera se generaría la mayor inversión privada en la historia del país y se convertiría así en uno de los desarrollos energéticos más significativos de América Latina, lo que representa mucho más que una inversión. Argentina LNG es una apuesta estratégica por el desarrollo industrial, la generación de divisas y la transición energética, con impacto directo en el crecimiento económico y el posicionamiento global del país”, concluyó el CEO de YPF.

Fuente: con información de Noticias Argentinas