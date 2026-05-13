YPF aumenta 1% los combustibles y extiende el congelamiento por 45 días
La petrolera aplicará el ajuste desde mañana y continuará con el sistema de “buffer” para evitar variaciones bruscas en los surtidores.
La petrolera YPF anunció que aplicará un aumento del 1% en el precio de los combustibles a partir de mañana, al tiempo que extenderá por 45 días el esquema de congelamiento mediante un sistema de estabilización de precios, según informó su CEO y presidente, Horacio Marín.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el titular de la compañía, quien explicó que la decisión responde a un análisis de las condiciones del mercado y de las variables de oferta y demanda.
“A partir del 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de ‘buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, señaló Marín.
El esquema de “buffer” busca amortiguar fluctuaciones en los precios internacionales y en los costos internos, con el objetivo de sostener cierta estabilidad en los valores al consumidor final.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión