La petrolera YPF anunció que aplicará un aumento del 1% en el precio de los combustibles a partir de mañana, al tiempo que extenderá por 45 días el esquema de congelamiento mediante un sistema de estabilización de precios, según informó su CEO y presidente, Horacio Marín.

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El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el titular de la compañía, quien explicó que la decisión responde a un análisis de las condiciones del mercado y de las variables de oferta y demanda.

“A partir del 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de ‘buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, señaló Marín.

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El esquema de “buffer” busca amortiguar fluctuaciones en los precios internacionales y en los costos internos, con el objetivo de sostener cierta estabilidad en los valores al consumidor final.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

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