Este sábado 13 de septiembre, Mar de Cobo será escenario de una propuesta inédita: un curso de defensa personal abierto a toda la comunidad, impulsado por Fomento Mar de Cobo.

Ads

La actividad estará a cargo del Maestro Alejandro Yapuncic, Cinturón Negro noveno Dan en Taekwondo y presidente de la Asociación Costa Atlántica de Artes Marciales.

Con una vasta trayectoria y experiencia en capacitaciones realizadas en distintas ciudades del país, Yapuncic desembarcará por primera vez en la localidad, lo que ha despertado una gran expectativa tanto en los vecinos como en la zona.

Ads

El curso, de carácter gratuito y con cupo limitado, se dictará a partir de las 16 horas. Quienes deseen mayor información o inscribirse pueden comunicarse al 2235 45-8677.

Ads