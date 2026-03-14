La conductora, Yanina Latorre, expresó su enojo en redes sociales luego de un viaje a Uruguay al descubrir que su equipaje había sido abierto durante el traslado. La mediática relató que, al retirar su valija en el aeropuerto, notó inmediatamente que algo no estaba bien.

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A través de su cuenta en la red social X, explicó que el candado con el que había despachado la valija ya no estaba cuando la recibió. “Hoy viajé a Uruguay. Me llegó la valija sin candado”, escribió en su primer mensaje, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

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Al revisar el interior, la panelista aseguró que no detectó faltantes, aunque el estado de sus pertenencias la sorprendió. “La abrí, no me faltaba nada, pero todo revuelto, desordenado”, explicó, y agregó que incluso habían revisado sus objetos personales: “Me abrieron los neceseres y desparramaron todo”.

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Indignada por lo ocurrido, Latorre apuntó contra la aerolínea con la que realizó el vuelo y pidió una explicación pública. “Quiero que alguien de Aerolíneas Argentinas me explique qué pasó”, reclamó en otra publicación, donde también cuestionó la falta de respuesta de la empresa.

La periodista también señaló que otra pasajera habría atravesado una situación similar en el mismo viaje, lo que incrementó su preocupación sobre lo sucedido con el equipaje. El episodio generó debate en redes sociales, donde varios usuarios compartieron experiencias parecidas relacionadas con controles o revisiones de valijas en aeropuertos.

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