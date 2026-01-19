Entre ellas, el pádel fue uno de los planes destacados. Durante una de las jornadas deportivas, Yanina se encontró con Claudia Villafañe, con quien compartió un partido. La propia Claudia publicó una imagen del momento en sus redes sociales y escribió: “Hoy pádel. Gracias por la invitación”, junto a la mención de los presentes.

De esta manera, Yanina Latorre combina descanso, actividad física y encuentros con amigos mientras disfruta de unos días en Estados Unidos.





