Yanina Latorre disfruta de sus vacaciones en Miami y jugó al pádel con Claudia Villafañe
Yanina Latorre continúa de vacaciones en Miami junto a su esposo Diego Latorre. Más allá del descanso, la panelista aprovecha su estadía para mantenerse activa y realizar distintas actividades físicas.
Entre ellas, el pádel fue uno de los planes destacados. Durante una de las jornadas deportivas, Yanina se encontró con Claudia Villafañe, con quien compartió un partido. La propia Claudia publicó una imagen del momento en sus redes sociales y escribió: “Hoy pádel. Gracias por la invitación”, junto a la mención de los presentes.
De esta manera, Yanina Latorre combina descanso, actividad física y encuentros con amigos mientras disfruta de unos días en Estados Unidos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión