Yamandú Orsi asumió este sábado como nuevo presidente de Uruguay en una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo, donde se comprometió a gobernar con base en la “libertad, la verdad y la justicia”. El mandatario, que ejercerá el cargo hasta 2030, destacó el valor de la democracia y llamó a fortalecer la convivencia política en el país.

Orsi, del Frente Amplio (FA), prestó juramento ante la Asamblea General y representantes de distintos países. “Yo, Yamandú Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República”, expresó en su proclamación.

En su discurso, hizo referencia a la restauración democrática de 1985, al cumplirse 40 años del fin de la dictadura (1973-1985). “Uruguay recuperaba su democracia hace 40 años. Desde entonces, hemos vivido el período más largo de vida democrática en la historia del país”, sostuvo. También calificó a la dictadura como un tiempo “marcado por la persecución política y la crueldad humana como método de gobierno y por el saqueo económico como parte central de ese proyecto político”.

Orsi también dedicó parte de su mensaje a los desaparecidos durante la dictadura, un tema aún pendiente en Uruguay. “La democracia gozará de una mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos”, afirmó.

El presidente remarcó que su gobierno no tendrá “contemplación alguna con el delito” y que fortalecerá la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. No obstante, aclaró que la seguridad no puede abordarse sin atacar las causas profundas del problema. “Será insuficiente y hasta demagógico si no atendemos las causas del delito”, expresó, al tiempo que pidió la colaboración de los “países hermanos”.

Orsi afirmó que su gobierno buscará “la pública felicidad”, concepto que definió como el bienestar de toda la sociedad. “No hay otro fin, no hay otra ambición. La única ambición de este gobierno está íntimamente ligada a la búsqueda de la pública felicidad”, manifestó.

También hizo un llamado a la inclusión social y a llegar a los sectores históricamente marginados. En este sentido, cuestionó las visiones individualistas de la libertad. “Sobrevuela un concepto de libertad ultra individualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad”, subrayó, asegurando que su gobierno promoverá la “igualdad de oportunidades”.

Durante su discurso, Orsi agradeció la presencia de los ex presidentes José Mujica, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, a quien sucedió en el cargo. También destacó el papel de los partidos políticos en la democracia uruguaya. “No hay democracia sin partidos políticos. Uruguay es reconocido en el mundo por su vocación de paz”, sostuvo.

Además, el mandatario celebró el sistema político del país. “Gracias democracia, gracias república, gracias partidos políticos por hacer de este Uruguay una amalgama plural que despierta asombro en el mundo”, manifestó.

En materia internacional, expresó su compromiso con la cooperación regional y la estabilidad global. “Desde un país como el nuestro, enclavado en el Sur de América, queremos sumar esfuerzos para contribuir con la estabilidad y la paz en un mundo cada vez más complejo y cambiante”, afirmó, apostando por la profundización del Mercosur, la CELAC y la OEA.

“El avance de las acciones y acuerdos del Mercosur, el reforzamiento de la Celac, la participación cada vez más activa en la OEA, la profundización de la cooperación Sur-Sur, la multiplicación de los acuerdos con los grandes países de referencia de nuestro mundo en forma bilateral y multilateral, serán algunas de las banderas que desplegaremos en estos cinco años”, declaró. Y añadió: Una de nuestras principales responsabilidades es que esta región siga siendo un continente de paz, con mayor estabilidad, equilibrio social y económico, y que seamos capaces de un mejor proceso de integración".

Orsi cerró su mensaje con un llamado a la esperanza y la construcción colectiva. “Hoy avanzamos con la fuerza del presente y con la mirada en el futuro. Vamos a construir un mejor Uruguay. Hoy comenzamos. Larga vida a la República, larga vida a la democracia, larga vida a los partidos políticos que garantizan el pluralismo y la libertad. Que nuestro país sea un faro de convivencia, de respeto y de desarrollo para todos los uruguayos y uruguayas”, concluyó.

Fuente: Infobae.