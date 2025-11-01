La justicia francesa imputó a dos personas más en la causa por el robo de joyas de la corona francesa ocurrido hace dos semanas en el Museo del Louvre, en París, con lo que asciende a cuatro el número total de procesados. En paralelo, tres de los detenidos recuperaron la libertad tras recientes resoluciones judiciales.

El asalto tuvo lugar la mañana del 19 de octubre, cuando cuatro individuos ingresaron de forma planificada al museo más visitado del mundo y sustrajeron piezas valuadas en más de 102 millones de dólares. Según la reconstrucción oficial, los delincuentes accedieron a la galería mediante un montacargas externo, rompieron las vitrinas con una sierra de disco y huyeron en dos motocicletas.

Las primeras detenciones se concretaron seis días después del hecho. De acuerdo con la fiscal de París, Laure Beccuau, los arrestados fueron acusados de “robo organizado” y “conspiración criminal”, y admitieron parcialmente su participación. Uno de ellos, un ciudadano argelino de 34 años residente en Francia, fue identificado por restos de ADN hallados en una de las motocicletas. El segundo, un conductor informal de 39 años, vivía en el suburbio de Aubervilliers.

Esta semana, la fiscalía ordenó nuevas detenciones, entre ellas la de una mujer de 38 años oriunda de La Courneuve, imputada por “complicidad en robo en banda organizada” y “asociación ilícita con fines delictivos”. El juez dispuso su prisión preventiva tras la audiencia de imputación.

En tanto, las abogadas Sofia Bougrine y Noemie Gorin informaron que uno de los detenidos fue liberado el viernes sin que se le formularan cargos. “En este tipo de delitos, las operaciones de arresto masivo pueden parecer respuestas reactivas más que selectivas”, sostuvo Bougrine en diálogo con la agencia AFP.

Las investigaciones continúan con el análisis de imágenes de cámaras urbanas, rastreo de comunicaciones y peritajes genéticos. Hasta el momento, las joyas robadas -entre ellas un collar y un pendiente de la colección Marie-Louise- no han sido recuperadas.

Fuente: con información de Infobae