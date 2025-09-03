En el marco del cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza en un club ubicado en la localidad de Moreno, ya se registraron los primeros incidentes entre manifestantes libertarios y kirchneristas. Alrededor de las 20:00 hablaría el presidente Javier Milei.

Los incidentes, que incluyeron empujones y lanzamiento de piedras, ocurrieron en la previa al acto, donde el mandatario será el principal orador. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encuentra en el lugar coordinando el despliegue de camiones de Infantería y personal de Prefectura para garantizar el orden.

La intendente de Moreno, Mariel Fernández, había solicitado a los vecinos que evitaran asistir al acto, expresando su preocupación por la seguridad. “Me preocupa la integridad de las familias”, afirmó. Las tensiones entre los manifestantes opositores y los adherentes al oficialismo escalaron, generando un clima de confrontación en las inmediaciones del evento.

En la previa al cierre de campaña, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó duramente a Bullrich, acusándola de “mentir e intentar ensuciar la cancha”. Las declaraciones responden a las afirmaciones de la ministra, quien señaló que sectores cercanos al gobernador Axel Kicillof intentaron “frenar el acto” de Milei.

Alonso defendió el profesionalismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y cuestionó la gestión de Bullrich al frente de las fuerzas federales. “El pueblo de la Provincia de Buenos Aires tiene memoria. Lo recuerda y lo demuestra cada día”, expresó.

En un tono desafiante, Alonso instó a Bullrich a aclarar supuestas irregularidades en su gestión: “No se preocupe por la elección en la Provincia. Ocúpese de todo lo que todavía debe aclarar. Amplíe esa línea de investigación donde expuso que servicios de inteligencia de potencias extranjeras están operando en nuestro país y usted no le ha presentado ni una línea de información al pueblo”.

Además, cuestionó los vínculos del candidato libertario José Luis Espert, pidiéndole a Bullrich que esclarezca “sus vínculos con delincuentes” y acusándola de “esconder” información sobre presuntos sobornos y aprietes a periodistas.

En cuanto al acto, antes del discurso del presidente Milei, previsto para después de las 19:00, hablarán los candidatos a legisladores provinciales de La Libertad Avanza: Andrea Vera, Maximiliano Bondarenko, Sebastián Pareja y Diego Valenzuela. Según confirmó TN, estos referentes del espacio subirán al escenario para respaldar la campaña bonaerense del oficialismo.

Fuente: con información de TN