La Municipalidad informó que ya se encuentra habilitado el trámite para obtener el pase estudiantil destinado a alumnos de Educación Secundaria y de Formación Profesional, el cual se realiza de forma completamente digital.

Las personas interesadas deben ingresar al sitio www.mardelplata.gob.ar/boleto/secundaria, donde podrán acceder al formulario online que deberá ser completado con los datos solicitados. Desde ese mismo enlace también se pueden descargar los modelos de Certificado de Alumno Regular necesarios para cumplimentar el trámite, los cuales deberán ser completados, firmados y sellados por la institución educativa correspondiente.

Para iniciar la gestión es requisito contar con una imagen del frente y dorso del DNI y con el Certificado de Alumno Regular que incluya los datos personales del estudiante. Una vez enviada la solicitud, y si la documentación es correcta, el sistema notificará la aprobación del trámite a través de un correo electrónico en los días posteriores. En todo momento se podrá consultar el estado del proceso mediante el enlace que se envía al mail al momento de generar la solicitud.

Desde el Municipio recordaron que los alumnos que ya poseen una tarjeta SUBE estudiantil de años anteriores o una tarjeta personal registrada a su nombre deberán esperar 96 horas luego de aprobado el trámite y activar el beneficio apoyando la tarjeta en una terminal TAS.

En el caso de quienes no cuenten con una tarjeta SUBE registrada, podrán retirar el plástico de manera gratuita a los diez días hábiles posteriores a la finalización del trámite, en la sede ubicada en Roca 3201, de lunes a viernes de 08:30 a 14:00. La tarjeta solo podrá ser retirada por el titular, presentando DNI.

Asimismo, se informó que existe la posibilidad de utilizar la SUBE digital sin necesidad de tarjeta física. Para ello, se deberá contar con un teléfono celular con tecnología NFC, descargar la aplicación SUBE y activarla previamente para solicitar el beneficio desde allí.