Mediante una resolución 19/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Dirección del Registro Nacional de Personas, dio a conocer el incremento dispuesto por el Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de “sostener la eficiente prestación de todos los servicios brindados”.

Por su parte, la Secretaría de Transporte argumentó que el propósito de la suba del trámite para sacar el pasaporte es “continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos”.

A partir de este viernes 6 de marzo, comenzaron a regir los nuevos valores:

DNI

Trámites para argentinos:

Primer DNI para todos los niños y niñas de 0 a 6 meses (Ley N° 26.061): gratis

Primer ejemplar DNI: $10.000

Actualización de 5/8 años: $10.000

Actualización de 1 años: $10.000

Ejemplar nuevo (por actualización, rectificación de datos, cambio de domicilio, etc): $10.000

Adicional por DNI Exprés: $16.000 (Total: $26.000)

Adicional por DNI 24 hrs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles): 31.000 (total $41.000)

Adicional por DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin): $47.000 (total $57.000)

Trámite para personas extranjeras:

Primera identificación, correspondientes actualizaciones, y ejemplares nuevos: $20.000

PASAPORTE



Pasaporte ordinario para argentinos de entrega regular: $100.000

Arancel adicional por tramitación de pasaporte entrega exprés: $100.000 (es decir, en total, $200.000).



Arancel adicional por tramitación de pasaporte de resolución inmediata (en lugares habilitados): $230.000 (es decir, en total, $330.000)

Pasaporte excepcional para extranjeros $100.000

Documento de viaje para personas apátridas: $100.000

Documento de viaje para personas refugiadas: $100.000

Cabe recordar que el pasaporte argentino tiene validez por 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de 5 para los menores.