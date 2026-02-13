El dato fue confirmado por Hernán Szkrohal, vocero de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, quien aseguró que las reservas vienen en aumento y que todavía hay margen para que el porcentaje suba con la llegada de turistas de último momento.

“Estamos en un 80% de ocupación y todavía tenemos hoy y mañana para seguir recibiendo gente. Calculamos que va a ser un fin de semana muy fuerte”, señaló.

Desde el sector estiman que al menos tres de los cuatro días, sábado, domingo y lunes, podrían mostrar altos niveles de actividad tanto en hotelería como en gastronomía.

Szkrohal incluso planteó una expectativa mayor: “Lo esperamos como tal vez el mejor de la temporada”. Sin embargo, aclaró que el resultado final dependerá del comportamiento de la demanda espontánea, especialmente del turismo de cercanía que suele definir su viaje a último momento.

Con reservas en alza y buen ritmo de consultas, el sector apuesta a que Carnaval consolide uno de los picos de movimiento del verano.

