Armadores independientes de distintos puertos mantuvieron una reunión en la que participaron cerca de 50 representantes del sector, con el objetivo de analizar la delicada situación económica que atraviesa actualmente la actividad pesquera fresquera. Durante el encuentro, expresaron una fuerte preocupación por la falta de rentabilidad que afecta a gran parte de la flota, especialmente como consecuencia del incremento de costos operativos, entre ellos el combustible.

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“Sabemos que hay todo un andamiaje armado para que nosotros nos quedemos sin recursos”, señaló Sebastián Agliano, presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera, al referirse al escenario político y administrativo que, según sostienen, podría perjudicar directamente a la flota fresquera bonaerense.

Los armadores advirtieron además que “ya están dadas las cartas para que se cuotifique el langostino” y para avanzar en una transferencia de cuotas de merluza hubbsi desde el sector fresquero hacia la flota congeladora. Consideran que estas medidas pondrían en riesgo el futuro de numerosas embarcaciones que dependen de la pesca fresca y de la actividad en los puertos bonaerenses.

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Durante la reunión también remarcaron que el segmento más afectado en la actualidad es el de la flota costera, especialmente la denominada “flota amarilla” de Mar del Plata. “Por ahora y solo por ahora, el sector que más está sufriendo es el costero”, afirmó Agliano, al tiempo que señalaron que estas embarcaciones no tienen acceso a determinados recursos y enfrentan una demanda cada vez menor.

Según explicaron, la situación impacta directamente sobre el trabajo y la actividad económica vinculada a la pesca en Mar del Plata y otros puertos de la provincia de Buenos Aires. Además, alertaron sobre las consecuencias sociales que podría generar una profundización de la crisis en uno de los sectores históricos de la industria pesquera argentina.

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