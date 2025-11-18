La empresa Trenes Argentinos informó que ya se encuentran disponibles los pasajes de larga distancia para los servicios que unen Buenos Aires con Mar del Plata, durante los meses de diciembre, enero y febrero. Pueden adquirirse a través del sitio oficial www.webventas.sofse.gob.ar o de manera presencial en las estaciones de Retiro, Constitución, Once y otras boleterías habilitadas.

Hasta el 11 de diciembre, los trenes entre Constitución y Mar del Plata circulan de lunes a viernes con dos frecuencias diarias: a las 07:30 y a las 14:17 de Capital a Mar del Plata, y a la 01:11 y a las 14:21 en sentido contrario.

A partir del 12 de diciembre, con el inicio de la temporada de verano, se sumará una tercera frecuencia diaria. Las salidas desde Constitución serán a las 06:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata saldrá a la 01:11, 14:21 y 16:10.

También habrá un servicio refuerzo los viernes a las desde Capital 17:08, que regresará los domingos a las 22:53 desde Mar del Plata. Y desde el 12 de diciembre, este refuerzo partirá a las 14:17 y retornará a las 23:40.

Los sábados, los trenes saldrán de Constitución a las 06:12, 11:33 y 17:13, y regresarán desde Mar del Plata a la 01:11, 14:34 y 16:19. Los domingos y feriados, las salidas serán a las 06:11, 11:09 y 17:02, y los regresos a la 01:11, 14:05 y 15:57.

Hasta el 11 de diciembre, los pasajes tienen un valor de $35.000 en clase primera y $42.000 en pullman. A partir de esa fecha, las tarifas serán de $38.000 y $45.000 respectivamente.

