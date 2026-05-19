La final del Torneo Apertura ya tiene terna arbitral confirmada. Yael Falcón Pérez el arbitro mundialista fue designado para dirigir el esperado encuentro entre River y Belgrano, en un partido que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino.

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El juez principal estará acompañado por Facundo Rodríguez como asistente número uno y Maximiliano Del Yesso como segundo asistente.

Además, la tecnología también tendrá protagonismo en la gran definición, ya que el VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer.

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La expectativa crece de cara a una final histórica entre River y Belgrano, en el Mario Alberto Kempes, ambos buscarán quedarse con el título en un duelo que promete un marco imponente y mucha intensidad.

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