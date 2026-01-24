Nuestro cerebro no está preparado para la conexión digital permanente, pero en Argentina pasamos entre seis y nueve horas diarias frente a una pantalla. El celular se volvió una extensión del cuerpo y, muchas veces, una barrera invisible entre las personas. Frente a ese escenario, una experiencia social invitó a frenar un poco y recuperar algo básico: estar presentes.

Durante algunas horas, en la costa marplatense, ocurrió una escena poco habitual. Personas compartiendo una cerveza sin mirar el teléfono, sin fotos, sin videos, sin notificaciones interrumpiendo la charla. Al principio hubo desconcierto y gestos automáticos buscando el bolsillo. Con el paso del tiempo aparecieron las conversaciones espontáneas, las miradas relajadas y los silencios compartidos. El disfrute volvió a ser el centro.

La ciencia acompaña esa sensación. Investigaciones del Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Ciencias Sociales (LINCS) de la Universidad de Flores señalan que más del 60% de los argentinos presenta algún grado de dependencia al celular, y que el uso intensivo de pantallas reduce el disfrute de las experiencias reales. En contraste, los encuentros presenciales pueden aumentar el bienestar emocional entre un 20% y un 40%.

Estudios de la Universidad de Buenos Aires y distintos observatorios de juventud advierten además que la hiperconectividad impacta en la atención, la construcción de identidad y la capacidad de habitar el aquí y ahora. Cuando la atención se fragmenta, también lo hace la experiencia emocional. Compartir una cerveza, charlar sin apuros o simplemente mirar el mar se vuelve distinto cuando no hay una pantalla mediando.

La propuesta de Andes fue tan sencilla como disruptiva: dejar el celular por unos minutos y entregarse al momento. Sin transacciones digitales, sin estímulos constantes. La respuesta fue gradual pero intensa. Algunos recuperaron rápido el teléfono; otros se quedaron más tiempo del previsto. Muchos coincidieron en la misma sensación: al principio cuesta, pero después aparece una calma inesperada.

La escena sumó un momento especial cuando, a pocos metros, comenzó un show en vivo. Varias personas se acercaron a escuchar música sin filmar ni sacar fotos, cerveza en mano, simplemente disfrutando. Sin pruebas para las redes, sin registros para después. Solo el presente.

La experiencia y la evidencia científica convergen en un mismo mensaje: soltar el celular no es perder conexión, es recuperarla. Volver a la charla, al encuentro, al disfrute compartido. En un mundo cada vez más acelerado y digital, esos pequeños rituales cotidianos —como compartir una cerveza— recuperan su verdadero valor cuando estamos ahí de verdad.