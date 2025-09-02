El presidente de China, Xi Jinping, recibió este martes a Vladimir Putin en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing y lo calificó como un “viejo amigo” en una jornada marcada por gestos de cercanía política y estratégica.

Ads

El encuentro, en el marco de una serie de reuniones bilaterales y multilaterales, reafirmó la sintonía entre ambos países ante lo que consideran desafíos comunes impuestos por Washington.

Putin, bajo fuertes sanciones internacionales desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, aseguró que los vínculos con Pekín están en “un nivel sin precedentes”. La reunión formal fue seguida por un té en Zhongnanhai, el complejo que alberga a la élite política china, lo que evidenció la relevancia que Xi otorga a la relación bilateral.

Ads

Puede interesarte

Tras las conversaciones, China anunció que permitirá el ingreso sin visado por 30 días a los ciudadanos rusos desde finales de este mes. Además, se firmaron nuevos acuerdos energéticos, entre ellos un memorando para la construcción de un gasoducto adicional hacia territorio chino.

La cumbre se desarrolló un día después de la reunión de ambos en la Organización de Cooperación de Shanghai, en Tianjin, y en la antesala de un desfile militar en Beijing por el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Putin remarcó: “Siempre estuvimos juntos entonces y seguimos juntos ahora”.

Ads

Puede interesarte

Si bien Pekín insiste en su neutralidad en la guerra de Ucrania, se ha convertido en un sostén económico crucial para Moscú, manteniendo el comercio pese a las sanciones occidentales. Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a empresas chinas acusadas de colaborar con la industria militar rusa.

Para analistas, como Li Xin de la Universidad de Shanghái, el mensaje es claro: “China y Rusia enfrentan el mismo problema y deben trabajar juntas para hacer frente a la presión de Estados Unidos”.

Fuente: AP