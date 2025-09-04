El presidente de China, Xi Jinping, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, mantuvieron este jueves un encuentro en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, informaron medios estatales chinos.

La reunión abordó las relaciones bilaterales y “temas de interés mutuo”, en lo que fue calificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores como un encuentro de “importancia significativa”.

“China está dispuesta a fortalecer la comunicación estratégica, mejorar los intercambios y la cooperación con la RPDC, y profundizar el intercambio de experiencias de gobernanza para impulsar nuestras respectivas causas socialistas”, declaró el vocero Guo Jiakun.

La cumbre bilateral se produjo un día después del desfile militar en la capital china por el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, al que asistieron Kim y el presidente ruso, Vladimir Putin. Los tres líderes fueron vistos conversando durante la ceremonia, en una clara muestra de cercanía política en medio de un escenario internacional marcado por conflictos y sanciones.

Kim Jong-un llegó a China el martes en su tradicional tren blindado verde, acompañado por su hija adolescente, en lo que significó su primera aparición pública en el extranjero. El miércoles, el líder norcoreano también se reunió con Putin, a quien le prometió “pleno apoyo” al ejército ruso como “deber fraternal”.

China sigue siendo el principal socio económico de Corea del Norte, aislado por las sanciones internacionales impuestas desde 2006 por su programa nuclear y de misiles balísticos. Pekín es considerado, además, su aliado político más influyente en la región.

Se trata de la primera visita de Kim a China desde enero de 2019. El encuentro refuerza la cooperación entre dos regímenes que se presentan como contrapeso a Estados Unidos y sus aliados en Asia y el Pacífico.

Fuente: Reuters