El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que su país está próximo a trabajar con Japón para construir relaciones constructivas bilaterales y que cumple con los requisitos de la nueva era. Durante una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a pedido desta, a partir de la 32ª Reunión de Líderes Económicos de APEC en la ciudad surcoreana de Gyeongju, Xi destacó que, como China y Japón promoverán el desarrollo saludable de sus relaciones a largo plazo.

“China está dispuesta a trabajar con Japón para defender los principios y las orientaciones establecidas en los cuatro documentos políticos entre los dos países, mantener una base política de relaciones bilaterales y promover una relación estratégica y mutuamente beneficiosa”, afirmó Xi. El presidente enfatizó que las relaciones China-Japón enfrentan oportunidades y desafíos, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Comentó que espera que el nuevo gabinete de Japón “establezca una comprensión de la correlación de China, valorice los esfuerzos de gestión más grandes de los estadistas y de varios sectores en ambos países que contribuyen al desarrollo de las relaciones entre ambos países y aspire a ampliar la dirección de la paz, la amistad y la cooperación”. Xi pidió un apoyo a un consenso impo rtante y exhortó a las naciones a “avanzar en una relación estratégica mutuamente benéfica, ser socios sin amenazarse y tomar la história como espejo de futuro”.

Solicitó entonces respeto y cumplimiento de disposiciones claras sobre cuestiones importantes, como la historia y Taiwán, conforme a los cuatro documentos políticos entre China y Japón, garantizando que la base de las relaciones sino-japonesas no sea prejudicada. Recordó la “Declaración de Murayama”, que refleja profundamente sobre la historia de la agresión del Japón.

Luego se ocupó de la cuestión del beneficio mútuo y pidió que ambos países fortalezcan la cooperación en áreas como manufatura de punta, economia digital, desenvolvimento verde, finanzas o salud. Tras defender el sistema de comercio multilateral pasó al respeto por las diferencias entre ambas naciones.

Fuente: NA