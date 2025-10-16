En el marco de la Tech Week, el Municipio realizó un evento que reunió a 500 personas interesadas en las tendencias de la inteligencia artificial y novedades en el mundo laboral actual. El encuentro fue organizado a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada y en conjunto con Jesica Barrionuevo y Camila Luis, founders de WorkSummit.

En ese sentido, el director general de Economía del Conocimiento, Walter Gregoracci, señaló: “El WorkSummit superó todas las expectativas. Más de mil personas se inscribieron y más de quinientas participaron de manera permanente en una jornada que combinó conocimiento, inspiración y oportunidades concretas de crecimiento. Este encuentro nos demostró que Mar del Plata está viviendo una verdadera transformación. Empresarios, emprendedores y profesionales se reunieron para pensar el futuro del trabajo, la innovación y la inteligencia artificial”.

“Desde el Municipio seguimos acompañando este proceso con convicción, porque vemos cómo la ciudad se consolida día a día como un polo tecnológico de referencia nacional e internacional”, agregó.

La jornada comenzó con Emprendedores Tech, un panel donde jóvenes emprendedores de la ciudad contaron cómo fue su camino en la construcción de soluciones tecnológicas innovadoras y en simultáneo, se realizó en el Salón B el Workshop de Micaela Di Julio, quien compartió herramientas para fortalecer la carrera profesional mediante los perfiles de LinkedIn.

A continuación, tuvo lugar el panel Innovación y Disrupción, del que fueron parte empresas referentes a nivel local y compartieron cómo se puede incorporar tecnología e innovación en diferentes industrias, y más tarde se llevó adelante Squads híbridos: equipos que se adaptan al mercado, enfocado en las nuevas formas de trabajo colaborativo.

Por su parte, Niko Seguro, a cargo del WorkShop AI para innovar, automatizar y avanzar, que tuvo gran convocatoria, presentó herramientas y el potencial de la inteligencia artificial como para optimizar procesos, potenciar la creatividad y acompañar la evolución del trabajo en distintos sectores.

El evento que reunió a emprendedores, líderes, creativos y curiosos en la temática finalizó con la charla “IA TRENDS”, a cargo de Martín Sciarrillo, director de Estrategia de Microsoft para Iberoamérica, y “El futuro está en la producción humana”, que tuvo como moderador a Horacio Llovet, founder y CEO de Nawaiam.

Por su parte, las fundadoras del evento Camila Luis y Jesica Barrionuevo destacaron: "En la jornada de ayer, más de 800 personas se reunieron para conversar sobre cómo trabajamos, qué nos mueve y hacia dónde vamos. La energía del encuentro fue compartir experiencias, abrir conversaciones honestas y llevarse nuevas perspectivas”.

“Bajo una atmósfera de conexión real y propósito compartido, los paneles y charlas recorrieron temas que atraviesan el presente laboral: inteligencia artificial, bienestar profesional, liderazgo consciente, innovación y cultura organizacional. Pero, sobre todo, se habló de personas. De cómo volver a poner el foco en lo humano, en la colaboración y en el sentido detrás de lo que hacemos cada día”, concluyeron.