El intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, encabezó la apertura de sesiones ordinarias 2026 en el Espacio Joven de Coronel Vidal, donde realizó un balance de gestión y anunció obras, inversiones y proyecciones para el próximo año. Estuvo acompañado por el senador provincial Jorge Paredi.

Ads

Durante su discurso, el jefe comunal remarcó la pérdida de recursos como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional y reafirmó el trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires y el gobernador Axel Kicillof. “A pesar de la situación que estamos atravesando, que es compleja, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer con nuestra comunidad”, sostuvo.

“Los vamos a seguir cuidando y protegiendo, vamos a seguir creciendo, con austeridad, orden, escuchando a los vecinos y estableciendo prioridades”, agregó. En ese sentido, valoró el acompañamiento provincial para sostener obras estructurales en el distrito y afirmó: “En estos momentos de tanto ataque a la industria y a la soberanía nacional, desde Mar Chiquita vamos a seguir defendiéndola. Creemos que hay otro camino para el país”.

Ads

Entre los anuncios para 2026, Wischnivetzky confirmó la puesta en marcha de la planta municipal de asfalto en frío para mejorar calles y optimizar recursos propios. También destacó la obra de desagües pluviales de la Cuenca 5 en Santa Clara del Mar, con una inversión de 12.000 millones de pesos por parte del Gobierno bonaerense.

Puede interesarte

Además, informó que este año finalizará la sede de Veteranos de Guerra de Malvinas en Santa Clara del Mar y avanzarán el SUM comunitario en Coronel Vidal y La Caleta, junto con la Estación Cultural - Tren de las Artes en La Caleta.

Ads

Por otra parte, el intendente señaló que se profundizará el reequipamiento de las delegaciones municipales para mejorar los servicios públicos. Durante 2025 se incorporaron un camión almeja, dos tractores, tres motoniveladoras, un minibús de 20 asientos, un camión recolector compactador, tres utilitarios para salud, cuatro vehículos para guardia urbana y 160 contenedores de residuos.

También anunció la conversión progresiva del alumbrado público a tecnología LED en todo el distrito.

En materia educativa, se proyecta la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria Técnica N°2 de Camet Norte y la creación de aulas tecnológicas en escuelas primarias.

Ads

Puede interesarte

En el plano ambiental, se prevé la puesta en marcha de la planta municipal de reciclado de residuos en Santa Clara del Mar, la continuidad del plan de forestación y la plantación de 2.000 árboles.

Wischnivetzky subrayó por otra parte el posicionamiento de Mar Chiquita como destino turístico sostenible e inteligente, con políticas que integran ambiente, tecnología y desarrollo local. También destacó la futura construcción de la nueva estación transformadora en Mar de Cobo, clave para fortalecer el sistema eléctrico de la Costa Norte.

Respecto a la modernización del Estado, mencionó la nueva página web municipal y la implementación de trámites y medios de pago digitales.

El intendente resaltó además el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, con mayor cobertura de especialistas, guardias completas y terapia intensiva.

Y con a la temporada de verano, señaló que se reforzó el operativo de seguridad en playas junto a guardavidas y Defensa Civil, con la incorporación de tres nuevos puestos, dos lanchas y ocho DEA.