La app de mensajería WhatsApp avanza en una serie de cambios para sus mensajes temporales, con el objetivo de ofrecer más control sobre la privacidad y el tiempo de vida de los contenidos enviados.

Ads

Según se conoció, la compañía está probando en versiones beta una nueva opción que permitirá que los mensajes se eliminen automáticamente apenas sean leídos, similar a lo que ya ocurre con las fotos de una sola visualización.

Además, los usuarios podrán elegir distintos plazos para que los mensajes desaparezcan, con alternativas como 24 horas, 7 días o 90 días, ampliando las configuraciones actuales.

Ads

Puede interesarte

Uno de los cambios más llamativos es que, en el modo “después de leer”, el contenido comenzará a borrarse tras ser abierto: desaparecerá tanto del chat del emisor como del receptor luego de unos minutos. Incluso, si el mensaje no llega a ser leído, se eliminará automáticamente pasado un día.

Estas nuevas funciones fueron detectadas en una edición de prueba para Android y todavía no tienen fecha confirmada de lanzamiento general. Como suele ocurrir, primero serán evaluadas por usuarios beta antes de una eventual implementación global.

Ads

Con estas modificaciones, la plataforma busca reforzar las herramientas de privacidad y adaptarse a quienes necesitan compartir información que solo tiene relevancia por un tiempo limitado.