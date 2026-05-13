El gobierno de Estados Unidos ofreció entregar US$100 millones en ayuda humanitaria a Cuba, con la condición de que los fondos sean distribuidos a través de la Iglesia católica y organizaciones independientes, en un contexto de creciente tensión bilateral.

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La iniciativa fue adelantada por el secretario de Estado Marco Rubio durante su reciente visita al Vaticano y luego ratificada mediante un comunicado oficial del Departamento de Estado.

“El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”, señala el texto difundido.

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“La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar ayuda vital y, en última instancia, rendir cuentas al pueblo cubano por obstaculizar la asistencia crucial”, agrega el comunicado.

Desde Washington también recordaron que ya se habían realizado “numerosas ofertas privadas” al gobierno cubano, incluyendo propuestas de asistencia vinculadas al acceso a internet satelital gratuito y de alta velocidad.

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La nueva oferta se produce en medio de un escenario de fricción diplomática entre ambos países, tras un decreto firmado el 28 de enero por el presidente Donald Trump que contempla la imposición de aranceles a naciones que comercialicen petróleo con Cuba.

Fuente: con información de Noticias Argentinas