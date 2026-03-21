El proyecto es una producción de Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4.

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La historia será una remake internacional y tendrá a Wanda en el papel de Lucía, una mujer de 43 años que, tras descubrir una infidelidad, regresa a su departamento de soltera y comienza una nueva etapa. En ese contexto conoce a Javier, un joven vecino de 23 años, a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. A partir de esa situación, surge un vínculo inesperado entre ambos, marcado por la diferencia de edad.

Sobre este nuevo desafío, Wanda expresó: “Estoy muy emocionada con esta noticia, voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante, es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande”.

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La película estará dirigida por Hernán Guerschuny, reconocido por trabajos como Casi Feliz, Una Noche de Amor y Doble Discurso. El rodaje comenzará en abril en Uruguay y el estreno está previsto para finales de este año.

De esta manera, Telefe Studios apuesta a una superproducción que combina humor y romance, con el debut cinematográfico de una de las figuras más populares del espectáculo argentino.

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