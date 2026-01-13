Luego de que se conociera días atrás la separación entre Wanda Nara y Martín Migueles, en las últimas horas comenzó a circular la versión de una reconciliación. En ese contexto, uno de los pedidos que Wanda le habría hecho a su pareja para recomponer el vínculo fue que se disculpara con los periodistas con los que había tenido distintos altercados.

Entre los episodios mencionados aparece la pelea que Migueles mantuvo en Uruguay con el periodista Gustavo Descalzi, y también una situación ocurrida durante una nota para la Televisión Pública. En esa ocasión, Wanda Nara estaba brindando una entrevista desde el auto, con Migueles al volante, cuando ante una pregunta arrancó de manera brusca, lo que casi provoca la caída del cronista Jeremías Sierra.

Según contó el propio Sierra, periodista del programa Mediodía Bien Arriba, este lunes recibió un llamado desde un número desconocido. Al atender, del otro lado estaba Martín Migueles, quien se comunicó para pedirle disculpas por lo ocurrido y reconocer el mal momento generado durante aquella entrevista.

De acuerdo a lo que trascendió, este gesto habría sido clave para intentar bajar tensiones y cumplir con una de las condiciones planteadas por Wanda Nara para avanzar en la reconciliación, en una relación que continúa bajo la atenta mirada mediática.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DTb02CCDglL/?igsh=MXBmMmp2Mm5taml5OA==

