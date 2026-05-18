De cara a su esperado debut como deportista profesional en Capital Federal el próximo domingo 24, el luchador de artes marciales mixtas Walter Maidana relató el duro camino de preparación y visibilizó la falta de recursos que muchas veces sufren los atletas locales para poder competir.

Ads

En diálogo con el programa Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata, el peleador, que tiene 24 años y entrena desde los 11 recordó que llegó a la ciudad sin recursos, pero con un objetivo claro: “Me vine acá a Mar del Plata sin nada; no es que quiera dramatizar mi historia, pero vine solamente con un sueño y con ganas de esforzarme un poco más todos los días”

Respecto a la ayuda que necesita para poder viajar junto a su comitiva -compuesta por su head coach Alejandro Belatines y sus compañeros de equipo “Chino” Vallejos y Joan Sánchez-, el atleta explicó que cualquier colaboración es crucial debido al complejo contexto económico actual.

Ads

Puede interesarte

Más allá de lo financiero, puntualizó en las necesidades logísticas y médicas que requiere el alto rendimiento: “Los cortes de peso son duros y a veces no podemos comer, así que necesitamos suplementación. También nos sirve ropa o servicios de profesionales como nutricionistas o fisioterapeutas”.

Como contraprestación, aseguró que se encarga de difundir y darles visibilidad a todas las marcas y profesionales que lo apoyan a través de su cuenta de Instagram (@walter_maydana_), canal que también utiliza junto al alias WM2002 para recibir donaciones.

Ads

Maidana dio detalles sobre el exigente proceso físico al que se somete por estas horas para dar la categoría de 61 kilos, habiendo iniciado el proceso desde los 73. “La verdad es que no conozco un fideo hace como un mes para poder dar el peso”, graficó sobre el estricto régimen previo al pesaje oficial, que será el sábado por la mañana.

Puede interesarte

La delegación marplatense viajará el viernes por la noche y, tras la pelea programada para el domingo 24 a las 20:00, pegará la vuelta el lunes temprano para retomar la rutina. Con la mente puesta en el futuro, el luchador dejó en claro que esto es solo el comienzo de su carrera: “Terminamos de pelear, comemos algo y nos volvemos para seguir trabajando, porque esto no termina acá, esto sigue”.