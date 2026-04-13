Está confirmado: habrá público visitante en el duelo entre Aldosivi y Racing Club, que se enfrentarán este domingo 19 de abril desde las 13:30 en el estadio José María Minella.

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La medida marca un hecho destacado en el fútbol argentino, ya que se dispondrán 5.000 entradas populares y 1.500 plateas para los hinchas de la “Academia”.

En las próximas horas el conjunto portuario dará a conocer los detalles sobre la venta de entradas, incluyendo modalidad y precios.

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En lo deportivo, el encuentro aparece como clave para ambos equipos. Racing llega tras caer 2-0 ante River Plate en Avellaneda y se ubica noveno en la Zona B, por lo que necesita sumar de a tres para meterse en zona de clasificación a los Playoffs. Además, el equipo de Gustavo Costas tendrá un compromiso importante a nivel internacional, ya que el miércoles recibirá a Botafogo por la Copa Sudamericana antes de viajar a Mar del Plata.

Por su parte, Aldosivi atraviesa una situación delicada, ya que se encuentra en zona de descenso. El equipo del puerto necesita una victoria para salir de ese lugar, aunque también dependerá de lo que ocurra con Deportivo Riestra, que visitará a Talleres de Córdoba en esta misma fecha.

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La jornada del domingo tendrá además otro gran atractivo: el clásico entre River Plate y Boca Juniors, que se jugará desde las 17 en el Monumental, en el marco de una Fecha 15 cargada de emociones.

