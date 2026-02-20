Vuelven los sábados de la primera local, vuelve la Liga Marplatense de fútbol
Este fin de semana se pone en marcha una nueva temporada
Con promesa de buen fútbol y una jornada ideal para acompañar desde las tribunas: se esperan 27 grados en la ciudad, el marco perfecto para el inicio de la competencia.
El torneo, que estará dividido en Apertura y Clausura, llevará el nombre de “Juan Montoya” – Copa “Marcelo Alejandroff”.
El formato establece una fase inicial de todos contra todos, a una sola rueda. Los equipos buscarán meterse entre los ocho mejores de sus respectivas zonas para avanzar a los esperados playoffs, donde comenzará el verdadero mano a mano por el título.
La ilusión se renueva para todos, la pelota comienza a rodar y en solo unos meses conoceremos al nuevo campeón.
Zona A – Primera fecha
Argentinos del Sud vs. Racing
River vs. Siciliano
Chapadmalal vs. Kimberley
Quilmes vs. San Lorenzo
Almagro Florida vs. San José
Mitre vs. Alvarado
Once Unidos vs. El Cañón
Zona B – Primera fecha
Independiente vs. Mar del Plata
San Isidro vs. Al Ver Verás
Nación vs. Libertad
Cadetes vs. Deportivo Norte
Unión vs. Círculo Deportivo
Banfield vs. Boca
Urquiza vs. Talleres
