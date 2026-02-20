Sabado 17hs

Con promesa de buen fútbol y una jornada ideal para acompañar desde las tribunas: se esperan 27 grados en la ciudad, el marco perfecto para el inicio de la competencia.

Ads

El torneo, que estará dividido en Apertura y Clausura, llevará el nombre de “Juan Montoya” – Copa “Marcelo Alejandroff”.

El formato establece una fase inicial de todos contra todos, a una sola rueda. Los equipos buscarán meterse entre los ocho mejores de sus respectivas zonas para avanzar a los esperados playoffs, donde comenzará el verdadero mano a mano por el título.

Ads

La ilusión se renueva para todos, la pelota comienza a rodar y en solo unos meses conoceremos al nuevo campeón.

Zona A – Primera fecha

Ads

Argentinos del Sud vs. Racing

River vs. Siciliano

Chapadmalal vs. Kimberley

Ads

Quilmes vs. San Lorenzo

Almagro Florida vs. San José

Mitre vs. Alvarado

Once Unidos vs. El Cañón

Zona B – Primera fecha

Independiente vs. Mar del Plata

San Isidro vs. Al Ver Verás

Nación vs. Libertad

Cadetes vs. Deportivo Norte

Unión vs. Círculo Deportivo

Banfield vs. Boca

Urquiza vs. Talleres

