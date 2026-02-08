Vuelven los clásicos a la pasarela neoyorquina
Las firmas Carolina Herrera, Ralph Lauren y Calvin Klein protagonizarán la nueva edición de la Semana de la Moda de Nueva York, que se llevará a cabo del 11 al 16 de febrero en distintos puntos de Manhattan con el objetivo de presentar las tendencias otoño-invierno 2026 y reafirmar el liderazgo del diseño estadounidense.
El Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA) ha estructurado una agenda que combina la veteranía de los grandes referentes con la frescura de las nuevas promesas. El puntapié inicial lo dará Lauren en una jornada previa al inicio oficial, marcando el tono de una semana que finalizará con el debut de la firma emergente Pipenco. Entre estos dos hitos, la pasarela neoyorquina se convertirá en un escaparate de diversidad donde nombres como Michael Kors, Tory Burch y Coach compartirán espacio con una destacada delegación latina, integrada por creativos como el colombiano Raúl Peñaranda y la marca mexicana Campillo.
Esta temporada no solo se centra en la continuidad, sino también en la transformación. El evento servirá de plataforma para presentar renovadas direcciones creativas en casas de renombre, como Proenza Schouler y Derek Lam, que buscan inyectar vitalidad a sus etiquetas. Según las autoridades de la organización, este encuentro simboliza una apuesta por la resiliencia y la creatividad apasionada en un mercado que enfrenta constantes desafíos. Además, la cita mantendrá su apertura hacia el mundo digital, permitiendo que las tendencias presentadas en las pasarelas lleguen instantáneamente a una audiencia masiva mediante transmisiones en vivo y espacios abiertos al público.
