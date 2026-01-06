Obras Sanitarias reabrirá este viernes 9 la Torre Tanque (Falucho y Mendoza), dando inicio a la temporada estival con una imagen renovada, horarios vespertinos ampliados y una programación especial de visitas guiadas para vecinos y turistas.

La reapertura se produce luego de una serie de intervenciones orientadas a la puesta en valor del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional. Los trabajos incluyeron el hidrolavado exterior, tareas de albañilería, la renovación del color de pintura en paredes, reparaciones de zinguería y la incorporación de nuevos artefactos lumínicos en todo el sector de escaleras, mejorando tanto la estética como las condiciones generales del inmueble.

Desde la empresa sanitaria municipal informaron que, durante la temporada de verano, la Torre Tanque contará con un cronograma especial de atención. De lunes a viernes permanecerá abierta de 08:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00; los sábados, de 18:00 a 21:00; mientras que los domingos no habrá actividad.

La Torre Tanque constituye uno de los emblemas patrimoniales más representativos de la ciudad y forma parte de la historia del servicio de agua potable en Mar del Plata. Fue construida a partir de un proyecto original del arquitecto Cornelio Lange y declarada Monumento Histórico Nacional en diciembre de 2013.

Quienes deseen reservar su lugar para el paseo y las visitas guiadas pueden hacerlo a través del sitio web oficial de Obras Sanitarias (www.osmgp.gov.ar), en el apartado de entradas a la Torre Tanque. Además, todos los miércoles, excepto feriados, el ingreso será libre y gratuito.

