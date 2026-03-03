A través de la Comisión Asesora de Seguridad Vial (CASV), la Municipalidad dio inicio a una nueva edición de las jornadas de educación vial Me cuido y te cuido, una propuesta de sensibilización que se desarrollará durante el ciclo lectivo 2026 en instituciones educativas de la ciudad.

La iniciativa, que comenzó en 2022, transita su cuarto año consecutivo de implementación con un registro de 75 acciones realizadas y un alcance cercano a las 7000 personas. Durante los meses de enero y febrero, el programa se desarrolló en las Colonias de Verano, y ahora se abre la convocatoria para establecimientos educativos interesados en recibir estos encuentros.

Las instituciones que deseen participar deberán inscribirse mediante el formulario disponible en www.formularios.mardelplata.gob.ar?id=1000 o comunicarse por correo electrónico a [email protected].

El programa se basa en el juego como estrategia de aprendizaje y es desarrollado de manera conjunta por la Dirección General de Transporte y el Area de Recreación del EMDER, con el acompañamiento de la Cruz Roja y el Observatorio de Seguridad Vial (OSV).

Las jornadas están dirigidas especialmente a niños de la primera infancia y se complementan con los talleres ABC de la convivencia y el respeto, destinados a adolescentes, jóvenes y adultos. El objetivo central es promover una cultura de movilidad sustentada en valores, el cuidado de la vida y el uso responsable del espacio público, a través de dinámicas interactivas que recrean situaciones reales de tránsito.

