Finalmente se reveló el misterio que Telefe venía anticipando para este martes y, para sorpresa de muchos —aunque ya circulaban rumores—, el histórico programa Popstars volverá a la televisión. El ciclo que lanzó a bandas icónicas como Bandana y Mambrú regresará en 2026 a la pantalla de Telefe.

El formato, que marcó una época en la música y la televisión argentina, no se emitía desde hace más de 20 años. Su primera edición se realizó en Azul Televisión (Canal 9) y la segunda, ya consolidada, en Telefe. Ahora, más de dos décadas después, Popstars prepara su gran regreso para cautivar a una nueva generación de talentos y fanáticos. Popstars regresa a Telefe para descubrir nuevas voces, nuevos talentos y volver a hacer vibrar al país como solo un gran show puede hacerlo.

Hace 25 años, un formato cambió la historia de la televisión y encendió los sueños de toda una generación. Fue el primer gran docu-reality musical del país, el que descubrió talentos, creó ídolos y demostró que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden volverse realidad. Con una nueva mirada, una estética renovada y el mismo espíritu de siempre, Popstars regresa a Telefe para volver a vibrar con las voces, las historias y los sueños de una nueva generación. El escenario donde todo puede empezar se enciende una vez más, convocando a chicas de todo el país que quieran bailar, cantar y brillar para cumplir el sueño de ser una estrella pop.

