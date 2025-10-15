Vuelve Popstars: el histórico reality musical regresará en 2026 a Telefe
Después de más de dos décadas, Telefe traerá de vuelta el programa que marcó a toda una generación. Popstars, el ciclo que descubrió a Bandana y Mambrú, regresará en 2026 con una estética renovada, pero con el mismo espíritu de siempre: descubrir nuevas voces y hacer realidad el sueño de ser una estrella pop.
Finalmente se reveló el misterio que Telefe venía anticipando para este martes y, para sorpresa de muchos —aunque ya circulaban rumores—, el histórico programa Popstars volverá a la televisión. El ciclo que lanzó a bandas icónicas como Bandana y Mambrú regresará en 2026 a la pantalla de Telefe.
El formato, que marcó una época en la música y la televisión argentina, no se emitía desde hace más de 20 años. Su primera edición se realizó en Azul Televisión (Canal 9) y la segunda, ya consolidada, en Telefe. Ahora, más de dos décadas después, Popstars prepara su gran regreso para cautivar a una nueva generación de talentos y fanáticos. Popstars regresa a Telefe para descubrir nuevas voces, nuevos talentos y volver a hacer vibrar al país como solo un gran show puede hacerlo.
Hace 25 años, un formato cambió la historia de la televisión y encendió los sueños de toda una generación. Fue el primer gran docu-reality musical del país, el que descubrió talentos, creó ídolos y demostró que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden volverse realidad. Con una nueva mirada, una estética renovada y el mismo espíritu de siempre, Popstars regresa a Telefe para volver a vibrar con las voces, las historias y los sueños de una nueva generación. El escenario donde todo puede empezar se enciende una vez más, convocando a chicas de todo el país que quieran bailar, cantar y brillar para cumplir el sueño de ser una estrella pop.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DPz5cswDmMY/
