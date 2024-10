Con la buena noticia del retorno de Lionel Messi al equipo, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la nómina de jugadores convocados para los partidos ante Venezuela y Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, además, aparece la sorpresa de Nicolás Paz con su primera convocatoria y la noticia de que Emiliano Martínez -suspendido- no tendrá un reemplazante en la lista.

Después de la lesión que sufrió en la final de la Copa América 2024 a mediados de año, el capitán no había sido citado a la Selección Argentina e incluso tuvo una larga inactividad en Inter Miami. Ahora, con ya varios partidos en su haber en la MLS -con goles incluidos-, volverá a decir presente con la camiseta de la “Albiceleste”.

En tanto, el referente que no podrá estar es el marplatense “Dibu” Martínez, quien deberá cumplir una suspensión de dos partidos por pegarle a un camarógrafo después de la derrota ante Colombia, en la última fecha. Ante su baja, Scaloni decidió no citar a un cuarto arquero, por lo que los que se debatirán por el puesto en el once titular serán Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez.

La lista de la Selección Argentina

Walter Benítez (PSV Eindhoven)

Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham)

Germán Pezzella (River)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Marcos Acuña (River)

Leandro Paredes (Roma)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Nicolás Paz (Como)

Thiago Almada (Botafogo)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás González (Juventus)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Valentín Carboni (Olympique Marsella)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

El combinado nacional visitará el jueves 10 de octubre a Venezuela desde las 18, mientras que el martes siguiente a las 21 recibirá a Bolivia en el estadio Monumental.

Nicolás Paz es al sorpresas, pero en cuanto al resto de los nombres, aparecen algunos que vuelven a ser citados a la “Albiceleste”, después de haber estado ausentes en las últimas listas. Uno de ellos es Nicolás Tagliafico, quien en la última doble fecha había sido convocado, pero finalmente fue baja para poder continuar con su puesta a punto tras una corta pretemporada. Leonardo Balerdi, por su parte, también había sido citado, fue baja de último momento y ahora se vuelve a meter en la lista.

De igual manera, Exequiel Palacios regresa al equipo después de una ausencia por lesión. Finalmente, Marcos Acuña fue nuevamente convocado y, si bien estuvo presente ante Chile y Colombia, lo hizo porque fue citado de emergencia ante la ausencia de Tagliafico.

En cuanto a ausencias respecto de la última lista, estas son varias. En concreto, Matías Soulé, Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Valentín Castellanos, Guido Rodríguez y Giuliano Simeone no están presentes en la lista. Asimismo, “Dibu” Martínez es baja también, por la sanción antes expuesta.

Nico Paz, la sorpresa en la lista de la Selección Argentina

Sin dudas, la principal sorpresa de la convocatoria de Lionel Scaloni para las Eliminatorias es la citación de Nicolás Paz, el joven mediocampista que se formó en Real Madrid y que ahora se destaca en el Como de Italia.

En su caso, si bien fue convocado en otras oportunidades como parte de los grupos de jugadores Sub-20 que Scaloni solía llamar para integrar al grupo, esta será su primera convocatoria oficial con la Selección Mayor. Así, si bien parece difícil que sume minutos, lo cierto es que el caso de Valentín Carboni -quien también fue citado, estuvo en la Copa América y pide pista- puede representar una esperanza para el mediocampista ofensivo.

Hijo del recordado ex futbolista Pablo Paz, Nicolás tiene 20 años y supo destacarse en las divisiones juveniles de Real Madrid, incluso formando parte del plantel superior en la última Champions League, por decisión de Carlo Ancelotti.

En el último mercado de pases, el “Merengue” vendió un porcentaje de su pase al Como, pero se quedó con una opción de recompra por el futbolista. Por ahora, Paz no ha decepcionado: es una de las figuras del Como, con tres asistencias y un gol en sus primeros cinco partidos.