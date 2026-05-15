Vuelve la Liga Marplatense tras dos fechas sin fútbol
Luego de dos fines de semana sin actividad por las inclemencias climáticas, este sábado regresa la acción del Torneo “Juan Montoya” de la Liga Marplatense.
La jornada comenzará desde las 12:30 con los encuentros de sexta división, mientras que la quinta jugará a partir de las 13.00. En tanto, los partidos de primera división se disputarán desde las 16.00.
En la pelea por el campeonato, en la Zona A manda Once Unidos con 16 puntos, compartiendo protagonismo junto a River y Alvarado.
Por su parte, en la Zona B el líder es Atlético Mar del Plata con 23 unidades, seguido por San Isidro con 19 y Cadetes con 17 puntos.
- Cancha Argentinos del Sud: Argentinos del Sud vs San José
- Cancha San Lorenzo: San Lorenzo vs Alvarado
- Cancha General Mitre: Colegiales vs Once Unidos
- Cancha General Urquiza: Racing vs General Mitre
- Cancha River: River vs Almagro Florida
- Cancha Chapadmalal: Chapadmalal vs Quilmes
- Cancha Deportivo Norte: Deportivo Norte vs Boca
- Cancha Libertad: Libertad vs Talleres
- Cancha Al Ver Verás: Al Ver Verás vs General Urquiza
- Cancha Mar del Plata: Atlético Mar del Plata vs Banfield
- Cancha Boca: San Isidro vs Unión
- Cancha Nación: Nación vs Cadetes
- Cancha Independiente: Independiente vs Círculo Deportivo
- Cancha Kimberley: Kimberley vs El Cañón
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