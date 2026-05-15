La jornada comenzará desde las 12:30 con los encuentros de sexta división, mientras que la quinta jugará a partir de las 13.00. En tanto, los partidos de primera división se disputarán desde las 16.00.

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En la pelea por el campeonato, en la Zona A manda Once Unidos con 16 puntos, compartiendo protagonismo junto a River y Alvarado.

Por su parte, en la Zona B el líder es Atlético Mar del Plata con 23 unidades, seguido por San Isidro con 19 y Cadetes con 17 puntos.

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Cancha Argentinos del Sud: Argentinos del Sud vs San José

Cancha San Lorenzo: San Lorenzo vs Alvarado

Cancha General Mitre: Colegiales vs Once Unidos

Cancha General Urquiza: Racing vs General Mitre

Cancha River: River vs Almagro Florida

Cancha Chapadmalal: Chapadmalal vs Quilmes

Cancha Deportivo Norte: Deportivo Norte vs Boca

Cancha Libertad: Libertad vs Talleres

Cancha Al Ver Verás: Al Ver Verás vs General Urquiza

Cancha Mar del Plata: Atlético Mar del Plata vs Banfield

Cancha Boca: San Isidro vs Unión

Cancha Nación: Nación vs Cadetes

Cancha Independiente: Independiente vs Círculo Deportivo

Cancha Kimberley: Kimberley vs El Cañón

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