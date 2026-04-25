Tras una primera edición que logró buena convocatoria, Expo Celebrar 2026 regresa a Mar del Plata con una propuesta renovada. El encuentro se llevará a cabo el domingo 10 de mayo desde las 14 en PIAGGINESUR.

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La iniciativa se enmarca en un contexto donde el sector de eventos sociales busca reactivarse y adaptarse a nuevas demandas, con celebraciones cada vez más personalizadas y ajustadas a distintos presupuestos. En ese escenario, este tipo de exposiciones funciona como un punto de encuentro entre proveedores y potenciales clientes, facilitando el acceso a servicios y comparando opciones en un solo lugar.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands con propuestas de salones, catering, barras de tragos, ambientación, fotografía, video, indumentaria, DJ, sonido, iluminación y shows en vivo. Además, habrá presentaciones y exhibiciones pensadas para mostrar tendencias actuales, desde estilos de decoración hasta formatos de celebración más dinámicos.

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Según indicaron desde la organización, el objetivo es simplificar la planificación de eventos y brindar herramientas concretas a quienes estén organizando casamientos, cumpleaños de 15, aniversarios u otras celebraciones.

La entrada será libre y gratuita, lo que amplía el acceso a un público diverso y posiciona a la expo como una alternativa atractiva para el fin de semana en la ciudad.

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