El próximo sábado 11 de 14:00 a 18:00 se realizará la 3ª edición del Encuentro con nuestra ciencia en el Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280), organizada por el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, con entrada libre y gratuita. La propuesta ofrecerá una jornada abierta a toda la comunidad, con actividades lúdicas, experimentales e interactivas.

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Durante el evento, el público podrá participar de más de 40 propuestas que incluyen juegos, dibujos, trivias, lecturas, uso de lupas y microscopios, además de diversas experiencias científicas pensadas para todas las edades.

El objetivo del encuentro es acercar el conocimiento científico que se produce en la ciudad a la comunidad marplatense, a través de actividades dinámicas que promueven el aprendizaje, el pensamiento crítico y la exploración, con especial foco en infancias, niñeces y adolescencias.

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Como parte de la jornada, se invita a los asistentes a colaborar con un alimento no perecedero destinado a desayunos o meriendas, que será distribuido en instituciones y comedores barriales.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad, fomentando el acceso al conocimiento mediante experiencias participativas.

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