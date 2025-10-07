Este martes, Mar del Plata disfrutará de una jornada agradable, con mínima de 6°C y máxima de 21°C, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

El cielo se presentará algo a parcialmente nublado durante todo el día, y no se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 0% en la mañana y la noche, y apenas hasta un 10% en la tarde.

El viento soplará del sector norte rotando al sur, con intensidades entre 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en horas de la tarde.

En resumen, será un día templado y mayormente estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con algo de viento en la tarde.

