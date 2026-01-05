El Newbery Athletic, club ubicado en el sur de la ciudad sobre la avenida homónima, recibirá el 9 y 10 de enero al Súper Seven de Rugby. En él participará el seleccionado argentino de la disciplina y otros países con sus equipos representantes.

Ads

Uruguay, Brasil y Paraguay más los combinados de Mar del Plata y del Nordeste, Newbery y Los Choiques (la selección argentina universitaria), completarán la nómina de los teams que saldrán a la cancha para competir versus Los Pumas 7´s.

El seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata, dirigido por Mariano Abate, tendrá convocados a Joaquín López Nobrega, Gáspar Jecklen, Valentín Recalde, Lucas Cedarry, Santiago Charles, Blas Zapiola, Juan Kaspín, Felipe Poli, Felipe Fortte, Joaquín Elgueta, Tomás Freiz, Salvador Gerlero, Santiago Jiménez y Gonzalo Jaureguí.

Ads

Puede interesarte

Ads