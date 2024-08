El próximo domingo 18 de Agosto a partir de las 18 horas se desarrollará en las instalaciones del Club Atlético San José de calle España 3443 un nuevo evento de boxeo amateur desarrollado por RMC Producciones con el apoyo de Rubén “Siru” Acosta.

La jornada, que será fiscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo y tendrá el aval de la Federación Argentina de Box, contará con doce combates entre aficionados de los gimnasios de la ciudad de Mar del Plata y Necochea.

Entre los combates principales estará presente Mauro González, representante de Rambla Box, que dará su última presentación antes de pasar al profesionalismo. También se destaca el debut de Tadeo Bolonti, sobrino del ex campeón argentino, latino y sudamericano Roberto Bolonti.

Este festival le da continuidad a la actividad local que ya tuvo acción el pasado 3 de agosto en el Club Cadetes y que tendrá también un “sparring day” la próxima semana.

Las entradas se podrán adquirir en el mismo club y tendrán un valor de $4000.

A continuación el listado de peleas:

1) Diego Huichal (Gallos Team) vs. Andrés Romero (Necochea)

2) Ignacio Giménez (Maravilla Sosa) vs. Mateo Boero (Necochea)

3) Lucas Mestre (Rambla Box) vs. Ismael Barrios (Gimnasio Insaurralde)

4) Matías Chamorro (Maravilla Sosa) vs. Ramiro Golisciano (Gimnasio Villalobo)

5) Franco Acosta (Rambla Box) vs. Agustín Pérez (Necochea)

6) Dylan Ludueña (Gimnasio Maldonado) vs. Facundo Vázquez (Necochea)

7) Axel Argañaraz (Rambla Box) vs. Mauricio Meneses (Gimnasio Meneses)

8) Sharif Florentin (Gallos Team) vs. Alan Prieto (Necochea)

9) Tadeo Bolonti (Maravilla Sosa) vs. Alexis Cabrera (Gimnasio Meneses)

10) Mauro González (Rambla Box) vs. Leonardo Rojas (Necochea)

11) Felipe Mariani (Maravilla Sosa) vs. Bruno FreidÍaz (Necochea)

12) Nahuel Ludueña (Gimnasio Maldonado) vs. Jesús Almirón (Gimnasio Meneses)