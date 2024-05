El boxeo volverá a tener acción el próximo sábado en Mar del Plata. M&M Producciones organiza un evento que contará con actividad amateur y un fondo profesional donde el gran protagonista será Carlos Vivas en el Club Cadetes (San Juan 2762).

El púgil de Monkey Box después de su estreno en el campo rentado buscará hacer su segunda presentación enfrentando a cuatro rounds y en categoría Super Ligero al tresarroyense Franco “Veneno” Córdoba que tiene dos peleas profesionales con derrotas por KO en el 2022. Será una buena oportunidad para “Charly” que hace exactamente tres meses que venció a Sebastián Jara en el Casino Central.

La presentación más destacada de la velada está programada justo en medio del cronograma de 16 peleas amateurs por lo que estarán subiendo al ring alrededor de las 22.30 teniendo en cuenta que el inicio del festival será a las 17 horas con exhibiciones de boxeo hasta las 20 donde comenzará la actividad programada.

El pesaje profesional será el viernes a las 13 horas en el Gimnasio Monkey Box mientras que el pesaje amateur será el mismo sábado a las 15 en el Club Cadetes.

El valor de las entradas anticipadas es de $2500 y las generales (en puerta) $3.000.

Cronograma Cadetes - 11 de mayo 2024

BLOQUE 1

1. Bautista Villar (Mitre) vs Ezequiel Moyano (Ruiz)

2. Axel Estanley (FB Mdq) vs Luis Retamoso (Aguilar)

3. Kevin Diz (Mitre) vs Diego Huichal (Gallos)

4. Ezequiel Decima (Imperio) vs Teo Pegorado (Maldonado)

5. Gerónimo Obraian (Ruiz) vs Bautista Pose (Alvarado)

6. Jeremías Villarreal (Mitre) vs Nazareno Rodríguez (Gallos)

7. Leonardo Sánchez (Imperio) vs Javier Roldan (Sarro)

8. Franco Acosta (Rambla) vs Santiago Quinteros (Alvarado)

Combate Profesional. Cat Super Ligero 4 Round

Carlos Vivas (Monkey Box) vs Franco Córdoba (Tres Arroyos)

BLOQUE 2

1. Nestor Ávila (Monkey) vs Leo Castro (Ruiz)

2. Dylan Ludueña (Maldonado) vs Diego Barrios (Sarro)

3. Bruno Vallejos (Monkey) vs Santiago Martínez

4. Daira González (Rambla) vs Sheila Nadina (Sosa)

5. Matías Pieres (Monkey) vs Kevin Gonzálvez (Ruiz)

6. Ayelén Suárez (Sosa) vs Gigi García (Sarro)

7. Micaela Aguilar(Aguilar) vs Abigail Lorenzo (Meneses) - Titulo Campeones del Sudeste

8. Máximo Décima (Monkey) vs Jesús Almirón (Meneses)