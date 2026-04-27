El Concejo Deliberante de General Pueyrredon reactivará, en el ámbito de la Comisión de Movilidad Urbana, el análisis del nuevo pliego del Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Se trata del tercer intento del Ejecutivo para avanzar con la licitación de un esquema que propone una concesión a 20 años y que parte del diagnóstico de un sistema actual cuestionado por su diseño radial —centrado en el microcentro— y sus dificultades para vincular de manera eficiente a los barrios.

Ads

Puede interesarte

Entre los cambios más relevantes figura la creación de una Línea Anular de 29 kilómetros, pensada para conectar distintos sectores de la ciudad sin atravesar el centro. A esto se suma la implementación de servicios rápidos junto a otros complementarios, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial. El plan también incluye la construcción de cinco centros de trasbordo y la puesta en marcha de un boleto integrado, que permitirá combinar viajes dentro de un lapso determinado sin abonar un segundo pasaje.

Desde la oposición, en especial desde el bloque de Unión por la Patria, surgieron cuestionamientos respecto del alcance de la propuesta. Los concejales pidieron precisiones sobre costos, plazos y financiamiento de las obras previstas, además del estado de las calles que integrarán los corredores principales. También reclamaron detalles vinculados al control del servicio, las frecuencias, las condiciones de las unidades y la operatoria del Fondo Municipal de Transporte.

Ads

En paralelo, el concejal Ricardo Liceaga Viñas sugirió sumar nuevas alternativas al sistema. Entre ellas, la posibilidad de que algunas unidades cuenten con dispositivos —como bauleras o compartimientos externos— para trasladar tablas de surf, aclarando que no se trataría de una exigencia para todas las líneas. La propuesta se da en sintonía con iniciativas impulsadas previamente por el surfista Santiago Muñiz para facilitar el traslado de este tipo de equipamiento en el transporte público.

Ads