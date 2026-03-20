Vuelve a rodar la pelota: los equipos marplatenses, listos para el Torneo Federal A
Con renovadas ilusiones, los representantes de Mar del Plata se preparan para un nuevo desafío en el Torneo Federal A, con el objetivo claro de pelear por el ansiado ascenso a la Primera Nacional. Alvarado y Kimberley serán protagonistas este fin de semana, mientras que Círculo Deportivo tendrá fecha libre.
Alvarado hará su presentación este domingo desde las 16 en condición de visitante frente a Olimpo, en el estadio Roberto Carminatti. El encuentro contará con el arbitraje de Nahuel Viñas.
Por su parte, Kimberley también saltará a la cancha en busca de un buen arranque. Si bien el partido estaba programado inicialmente para el sábado, las condiciones climáticas obligaron a su reprogramación para el domingo a las 16. En su Villa Deportiva, el conjunto marplatense recibirá a Villa Mitre, con Leandro Sosa como juez principal.
En tanto, Círculo Deportivo no tendrá acción en esta primera jornada, ya que quedará libre. El equipo de Otamendi debutará en la segunda fecha, cuando visite a Villa Mitre.
De esta manera, la ciudad vuelve a decir presente en una categoría exigente, con equipos que buscarán ser protagonistas.
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