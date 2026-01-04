El Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos volverá a operar en los próximos días, luego de que el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 autorizara la continuidad de la explotación de la planta. La medida, solicitada por el síndico Gustavo Daniel Benedetti, permitirá que la empresa retome su actividad bajo la supervisión de la sindicatura y con el gerenciamiento de Fiduc SA. De los más de 70 trabajadores que permanecían vinculados, alrededor de 60 volverán a sus puestos.

La reactivación fue celebrada por el delegado del Sindicato de la Carne, Néstor García, quien destacó el impacto positivo de la noticia en un contexto social complejo. “Si bien la estábamos buscando, llega en un momento sensible. Nosotros hubiésemos querido que sea antes de la Navidad. Más allá de esa noticia, la noticia de que vamos a volver a producir es la mejor, que vamos a volver a tener trabajo es la mejor noticia que nos podían haber dado”, expresó.

García señaló que algunos trabajadores no continuarán, pero que la mayoría iniciará una nueva etapa bajo la futura denominación que adopte la firma, dado que en los procesos de quiebra los activos suelen transferirse con un cambio de nombre. También destacó el esfuerzo colectivo que permitió sostener la planta en los momentos más críticos. “No es casualidad que se salga dos veces adelante, ya que en 2019 estuvimos cerrados cinco meses también. No cualquier frigorífico abre dos veces, como lo hizo Anselmo”, afirmó.

El dirigente sindical advirtió que la puesta en marcha no será inmediata, ya que reactivar una planta paralizada implica un proceso complejo. Según indicó, los nuevos responsables manifestaron su intención de realizar una faena a mediados de enero, aunque aún deben definirse los planes de trabajo. El sindicato acompañará el proceso para facilitar la transición.

La crisis del frigorífico tuvo un fuerte impacto en Tres Arroyos. En septiembre, la empresa -con más de 90 años de trayectoria en la industria cárnica bonaerense- presentó el pedido de quiebra, lo que afectó a más de 100 trabajadores y golpeó a uno de los principales empleadores industriales de la ciudad. En los meses previos, la firma acumuló sueldos atrasados, cheques rechazados por más de 120 millones de pesos y una reducción sostenida de personal.

En ese momento, García había señalado que la situación comprometía a 76 empleados, además de unos 20 que aceptaron un retiro voluntario en cuotas y solo percibieron el primer pago. Según datos de la propia empresa, para sostener su funcionamiento el frigorífico necesitaba faenar unas 2.000 cabezas mensuales, pero en el último período no superaba las 1.500, lo que profundizó el déficit y derivó en el cierre

Fuente: con información de DIB