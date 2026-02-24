Con el inicio del ciclo lectivo 2026 cada vez más cerca, las librerías de Mar del Plata ya comenzaron a trabajar fuerte en la vuelta al cole. Leticia Esparza, encargada de compras de la distribuidora Orfei, explicó que este año se mantienen dos grandes opciones: la canasta básica escolar y la línea premium con productos de licencia.

“Distribuidora Orfei acompaña un año más la vuelta al cole 2026 a nuestros clientes libreros y nos encontramos este año, como todos, con las dos opciones: la canasta básica de librería, que hoy es lo que más se busca, una opción clásica pensada para la escuela; y la opción premium”, señaló El Marplatense.

En el caso de la alternativa básica, el armado incluye mochila de espalda, cartuchera completa, repuesto de hojas, carpeta, regla, lapiceras y lápices de colores, es decir, lo indispensable para comenzar las clases. “Hoy la oferta puede rondar entre los 40.000 y 50.000 pesos, teniendo en cuenta que hablamos de un repuesto de 480 hojas en el combo”, detalló Esparza.

Desde la firma destacaron además su línea propia “Cóndor”, con repuestos de 90 gramos —mismo gramaje que primeras marcas— ya instalada en el mercado local. “Con cartuchera completa, regla, bolígrafos, lápices de colores y una mochila básica de espalda, hoy por hoy se pueden encontrar entre los 40.000 y 50.000 pesos, agregándole lo que es repuesto de dibujo, por ejemplo”, agregó.

En cuanto a la línea premium, el diferencial pasa por las licencias y personajes de moda. “Ahí hablamos de mochilas de carro, fantasía, con brillo y personajes, cartucheras de licencia y artículos de escritura especiales, como bolígrafos borrables o lápices largos por 12”, explicó.

En esos casos, los valores se elevan considerablemente. “En lo que es premium estamos superando los 70.000 o 75.000 pesos y podemos encontrarnos cerca de los 150.000 pesos tranquilamente, dependiendo de la mochila y los artículos que se elijan”, indicó.

Finalmente, Esparza remarcó que el surtido se define también en función de las tendencias del momento. “Siempre se tienen en cuenta los personajes que están de moda, ya sea por estrenos de cine o temporadas. Eso también hace variar el costo de la línea premium”, concluyó, asegurando que el sector ya está preparado para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026.