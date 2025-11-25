Las autoridades de Salud brindaron los primeros datos oficiales sobre el estado de los pasajeros asistidos tras el vuelco del micro de la empresa Turismo New Bus ocurrido esta mañana en el kilómetro 325 de la Autovía 2, donde ya se confirmó que dos personas fallecieron y que 56 viajaban a bordo con destino a Mar del Plata.

Según informaron desde el centro de salud que recibió a los primeros heridos, tres pacientes arribaron con distintas lesiones y permanecen bajo evaluación médica.

Los primeros pacientes trasladados a Mar del Plata fueron tres adultos que presentaban distintas lesiones. Una mujer llegó con un traumatismo craneoencefálico y una herida en el cuero cabelludo; otro de los pasajeros ingresó con traumatismo cervical y de clavícula, permaneciendo con buen nivel de conciencia; mientras que una tercera persona, de 62 años, presentó una posible lesión abdominal interna, por lo que quedó en observación y bajo estudios.

AUBASA confirmó que el micro involucrado es un Turismo New Bus, que por razones a determinar volcó sobre el cantero central en sentido ascendente, hacia Mar del Plata.

Desde la empresa concesionaria detallaron que el clima y la calzada se encontraban en buenas condiciones al momento del siniestro. En el micro viajaban 56 pasajeros provenientes de Moreno, Morón y Ciudadela, con destino a Mar del Plata.

El operativo desplegado incluyó la intervención de AUBASA, ambulancias de distintos hospitales, efectivos de la Policía bonaerense y bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, quienes trabajaron en el rescate y la asistencia inicial. Las autoridades confirmaron que dos personas permanecen en estado grave y fueron trasladadas a Mar del Plata, mientras que varios heridos leves fueron derivados a centros de salud de la zona.

Fuentes oficiales aclararon además que las personas involucradas en el siniestro viajaban rumbo a un encuentro de Hábitat y que no formaban parte de ningún acto político, ante versiones que circularon en redes sociales tras el accidente.

En el lugar continúan trabajando equipos de Seguridad Vial, Policía y Bomberos, a la espera de los peritajes que permitirán establecer las causas del vuelco.