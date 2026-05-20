Un siniestro vial ocurrido este miércoles en la intersección de 14 de Julio e Ituzaingó terminó con el vuelco de uno de los vehículos involucrados, aunque no se registraron personas heridas. El tránsito permaneció reducido en la zona mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Ads

Puede interesarte

Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una colisión entre dos automóviles. Al arribar, constataron que un Fiat Mobi había quedado volcado sobre la calzada tras el impacto.

El vehículo era conducido por un hombre de 35 años oriundo de Balcarce, mientras que el otro rodado involucrado, un Peugeot 208, era manejado por un hombre de 56 años domiciliado en Mar del Plata.

Ads

En el lugar trabajó una ambulancia del SAME, cuyo personal médico asistió a ambos conductores sin necesidad de traslado hospitalario. Según se informó, ambos automovilistas contaban con la documentación reglamentaria en condiciones. Interviene la UFIJE N° 11.

Ads