Con entusiasmo y optimismo, la primera candidata a concejal de Nuevos Aires, Gabriela Azcoitia, emitió su voto este domingo en la escuela municipal técnica N° 1, en la mesa 765, y alentó a los vecinos a participar de la elección: “No dejen de votar, es la herramienta más valiosa que tenemos”, afirmó.

Azcoitia destacó la experiencia de su campaña como un recorrido enriquecedor: “Fueron 45 días muy valiosos, de recorrer barrios y mantener reuniones de escucha. Me sentí muy cómoda, y esto fue posible gracias a un gran equipo, con Ariel Bordaisco a la cabeza y todos los compañeros que empujaron fuerte este sueño”.

La candidata aseguró que la jornada electoral es un momento único: “Es algo maravilloso poder votar por Mar del Plata, y vivir esta elección con la gente me llena de alegría”.

Por la tarde, Azcoitia continuará la jornada en el bunker de Nuevos Aires, ubicado en el hotel 13 de Julio, calle 9 de Julio al 2700, donde los medios tendrán espacio para realizar la cobertura a partir de las 19 horas. Además, compartirá parte del día con su familia y recorrerá algunas escuelas de la ciudad.

