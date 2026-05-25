Voraz incendio destruyó una vivienda en la zona sur: cuatro mujeres lograron salir a tiempo
El fuego se desató durante la madrugada en una vivienda tipo cabaña ubicada en Atahualpa entre Calchaquíes y Araucano. Las ocupantes fueron asistidas por una ambulancia por crisis nerviosa.
Un incendio de grandes dimensiones se produjo este lunes feriado por la madrugada en una vivienda de la zona sur de Mar del Plata y provocó importantes daños materiales. El hecho ocurrió cerca de las 6 en una casa tipo cabaña ubicada sobre Atahualpa, entre Calchaquíes y Araucano.
Según informaron fuentes del cuartel Puerto, al arribar la primera dotación el fuego ya se encontraba declarado. Debido a la magnitud del siniestro, se solicitó apoyo inmediato al cuartel Centro y también la presencia de una ambulancia.
La vivienda estaba construida mitad en madera y mitad en chapa, una condición que favoreció el rápido avance de las llamas. En el interior se encontraban cuatro mujeres que lograron salir a tiempo luego de que una de ellas escuchara ruidos, se despertara y advirtiera el incendio.
Las ocupantes fueron asistidas en el lugar por personal médico debido al estado de nerviosismo generado por la situación. En tanto, los bomberos continuaban trabajando durante la mañana para extinguir por completo el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.
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