A pesar de que se emitió un comunicado desde la obra social IOMA que aseguraba la regularización de las prestaciones, docentes autoconvocados se reunieron en la Catedral para reclamar la falta de atención en las clínicas.

Patricia Ojea, docente jubilada, comentó que “hoy sigue sin resolución, los afiliados debemos hacernos cargo de internaciones, estudios y cirugías, a razón de pagar en la clínica unos 100 mil pesos por días más insumos y medicación”.

Asimismo, explico qué “si bien a nosotros como docentes autoconvocados, nos invitaron a la mesa de trabajo en el Honorable Concejo Deliberante el 8 de marzo, y los representantes de los partidos presentes se comprometieron a buscar una solución, hoy seguimos sin respuestas”.

En el documento emitido por la obra social, señala que “el convenio firmado con la ACEAPP que actúa de intermediaria entre IOMA, clínicas y policonsultorios del partido de General Pueyrredón, establece que a partir del 01 de marzo del corriente los afiliados de Mar del Plata cuentan con atención en consultorios, guardias e internación según la prestación que ofrece cada una y sin requerimiento de intervención por parte de la Asociación de derivación”.

Sin embargo, este acuerdo no se ve reflejado en los policlínicos y “sabemos que la salud no espera, muchas personas se han comunicado con nosotros como grupo pidiendo ayuda económica. Nosotros solo hacemos un reclamo del derecho a la salud, pero no nos comprometemos a juntar dinero, no somos una ONG y lo que sí buscamos es que los responsables que tienen el poder de resolución nos respondan”, evidenció.



“Hay mucha gente que necesita medicación oncológica, atención especializada como el caso de algunos internados, y no tenemos respuestas”, continuó.

De modo que “esperamos que el gobernador, el doctor Homero Giles y quienes tienen en sus manos la resolución de este problema, lo hagan pronto”, concluyó.



